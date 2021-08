La proposta di Perugini: «Riportare il centro vaccinale a Grosseto»

GROSSETO – «Il nuovo centro vaccinale di Alberese sembra non riscuotere successo tra i cittadini, tra le criticità emerse la distanza, la carenza di sedute e un bagno di servizio per gli accompagnatori».

“Il suo isolamento e l’assenza di distributori automatici di bevande e alimenti causa problemi anche al personale che opera nella struttura – spiega Emanuele Perugini del Polo Civico per Grosseto che è stato in visita al centro – ritengo sia necessario riportare in città il centro vaccinale, impensabile proseguire così, sopratutto in vista del terzo passaggio di dose”.

“I cittadini mi hanno contattato per segnalarmi alcune criticità importanti – continua Perugini – come la lontananza del centro vaccinale dalla città, anche se sembra banale arrivare ad Alberese ma per molte persone non lo è. Inoltre una carenza anche di sedute per poter attendere il proprio turno. Un punto di ristoro. Carenze che tutti hanno notato”.

“Le istituzioni che hanno voluto fortemente la nascita di questo centro vaccinale proprio qui ad Alberese – conclude Perugini – non capisco come non abbiano trovato un luogo in città per proseguire con le vaccinazioni. Credo che ci sia bisogno di riflettere in merito a questo argomento così importante visto che l’emergenza sanitaria nel nostro paese ancora non è finita”.