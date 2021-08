Invito speciale al raduno del Valencia per un giovane dell’Invictasauro

GROSSETO – Ennesima soddisfazione per l’Asd Invictasauro del presidente Paolo Brogelli e del responsabile della scuola calcio Elite Maurizio Bruni. Durante il Valencia Camp, svoltosi presso il centro sportivo della società di Via Lago di Varano, la società spagnola, dopo una attenta valutazione effettuata dai tre tecnici dell’Accademia Valencia, ha individuato Stefano Fusini, classe 2009, come il ragazzo più meritevole e lo ha invitato, dal giorno 8 al 10 settembre presso la Cantera del Valencia, per partecipare ad un raduno con i ragazzi iberici in forza al Valencia.

Il ragazzo, in forza all’Asd Invictasauro, sarà accompagnato dal proprio mister Silvio Mantiglioni che lo ha seguito in questi ultimi 3 anni: un’esperienza indimenticabile per entrambi. Gli stessi saranno accolti tra le altre persone, dai 3 tecnici che hanno svolto il Camp ovvero Fernando Carmona, Davide Morgena e Jordi Segui responsabile dell’Accademia del Valencia.