Il mare lo porta al largo: turista rischia di annegare, lo salvano i bagnini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Salvatagio questa mattina a Castiglione della Pescaia nel mare di fronte al Bagno Bruna.

Un uomo di 48, originario della provincia di Siena e in vacanza in Maremma, si è trovato in difficoltà mentre stava facendo il bagno. Le condizioni meteo sono cambiate improvvisamente e le correnti hanno creato difficoltà al turista.

Immediatamente sono intervenuti due bagnini, Luca Cardelli e Corrado Giovannelli, che hanno recuperato l’uomo e lo hanno portato a riva.