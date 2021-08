Dipendenti senza mascherina nel bar e nel ristorante: raffica di multe da 400 euro, in tutto 13

MARINA DI GROSSETO – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto, impegnati con costanza nei servizi dedicati alla movida, nonché al rispetto delle norme anti covid, tuttora vigenti e necessarie, nella considerazione dell’andamento dei contagi.

Negli ultimi giorni , il lungomare di Marina di Grosseto è stato oggetto di verifica; in particolare gli stabilimenti balneari, di cui diversi svolgono anche servizi di ristorante e locale notturno. All’esito dell’attività , sono scattate sanzioni ai dipendenti di due diversi locali sul litorale grossetano, il primo attivo come bar, mentre il secondo funziona anche come ristorante e stabilimento balneare.

Nel primo locale, due dipendenti sono stati trovati privi di mascherina, mentre nel secondo il personale sprovvisto del dispositivo era più numeroso: ben undici addetti, che svolgevano servizio servendo ai tavoli e nelle cucine. Ben tredici sono state quindi le sanzioni, tutte dell’importo di circa 400 euro, elevate a ciascuno dei dipendenti , per cui indossare la mascherina sul luogo di lavoro è requisito obbligatorio, richiesto dalla normativa vigente.