Si fa male sugli scogli: la Croce rossa lo raggiunge nella caletta con il gommone della Costiera

TALAMONE – È caduto sugli scogli, in un caletta di Talamone, nel comune di Orbetello. Un uomo di 60 anni è stato soccorso dalla Croce rossa di Magliano in Toscana dopo una caduta accidentale in una caletta.

Sul posto, ad attendere i due soccorritori della Croce rosa c’era un gommone della guardia costiera che ha trasferito gli operatori nel luogo dell’incidente. Hanno raggiunto l’infortunato e lo hanno immobilizzato.

Il gommone è riuscito ad avvicinarsi il più possibile alla scogliera, ma vista la conformazione della scogliera i due operatori cri sono entrati in acqua fino alle ginocchia per caricare l’uomo che è stato poi portato a terra.