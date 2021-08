Lavoro: 12 opportunità nei negozi di telefonia. Si parte a settembre

GROSSETO – 12 nuovi posti di lavoro, 12 opportunità di impiego per i punti vendita WindTre e Kenovo; si tratta di un vero e proprio raddoppio della forza lavoro: a ricerca di personale ultimata, infatti, i dipendenti di Nuova 123 arriveranno a 25 unità.

«Cerchiamo 12 addetti alla vendita per i nostri quattro punti WindTre e Kenovo di Grosseto – spiega Federico Chiezzi ceo del gruppo Nuova 123 – da impiegare nella nuova stagione invernale in arrivo. Non cerchiamo stagionali, ma addetti da inserire nello staff e da assumere anche a tempo indeterminato: offriamo accordi previsti dai contratti nazionali di lavoro, niente retribuzioni legate a provvigioni o partite Iva».

I requisiti? «Prediligiamo persone con esperienza nella vendita e nei contratti, che abbiano già lavorato nel comparto dell’elettronica oppure con fornitori di luce o gas. I candidati possono inviare il curriculum via mail a curriculum@centoventitre.net: selezioneremo i migliori per un colloquio e gli assunti prenderanno servizio dopo l’estate».