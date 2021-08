Il canile sanitario si trasferisce a Montegemoli: al via la progettazione. Opera da 340 mila euro

PIOMBINO – Il Comune ha avviato la progettazione per ampliare il canile comunale di Montegemoli: l’obiettivo dell’opera è quello di trasferire nella nuova struttura anche il canile sanitario che, attualmente, si trova nei vecchi locali in zona ex Macelli.

“È un’opera necessaria e attesa da tempo – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – visto che l’attuale collocazione del canile sanitario è inadeguata ad accogliere gli animali e mal si concilia con le esigenze della città e dei residenti. Ampliare il nuovo canile ci consentirà di dare agli animali una nuova casa che possa rispondere alle loro esigenze e dare ai cittadini un servizio decisamente migliore. Inoltre, riunendo i due canili in un’unica struttura nuova e all’avanguardia agevoleremo anche gli operatori che, così, potranno occuparsi ancora meglio degli animali che ospita”.

Il canile comunale di Montegemoli è accreditato come canile rifugio per 45 cani, la nuova area adibita a canile sanitario potrà ospitare da sei a dieci animali.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un ponte di accesso, di un pozzo e il completamento della recinzione lungo via Po.

Il costo complessivo dell’opera è di circa 340 mila euro che saranno finanziati tramite l’accensione di un mutuo.