GROSSETO – Alla vigilia dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio abbiamo deciso di pubblicare una mappa interattiva della provincia di Grosseto per scoprire dove farsi un tampone, rapido o molecolare, necessario per ottenere la certificazione verde nel caso una persona non fosse vaccinata.

Ricordiamo infatti che il green pass si ottiene dopo aver fatto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 oppure essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi o ancora con tampone negativo (test molecolare o antigenico rapido) effettuato nelle ultime 48 ore,

di 5 Galleria fotografica Green Pass 2021









Per dare la possibilità a tutti di ottenere il green pass nel caso debbano accedere a servizi o attività per le quali è richiesto, abbiamo pensato di inserire nella mappa tutti gli indirizzi delle farmacie, dei centri medici e dei laboratori che offrono come servizio la possibilità di effettuare un tampone rapido o un tampone molecolare.

Ma a cosa serve il green pass a partire da venerdì 6 agosto? Il Green Pass sarà obbligatorio dal 6 agosto, dai 12 anni in poi, nei ristoranti al chiuso, nei locali dove si consuma al tavolo, per andare al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per avere accesso a piscine e palestre, per fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e infine per la partecipazione a concorsi.

Nota bene: potete segnalare altri luoghi dove vengono effettuati i tamponi se non sono presenti nella mappa scrivendo a redazione@ilgiunco.net.

