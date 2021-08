SCANSANO – Un incendio si è sviluppato a partire dalle 13.30 di oggi nel comune di Scansano in località Pancole. A fuoco un’area di 20 ettari tra boschi e oliveti.

Le fiamme, spinte dal vento si sono estese a campi incolti, oliveti e zone densamente boscate arrivando anche vicino ad un podere.

Nella zona stanno operando due elicotteri del sistema regionale antincendio ed è in arrivo anche un elicottero dei vigili del fuoco. A terra stanno operando anche quattro squadre del volontariato antincendio tra Vab, gli operai dell’Unione dei comuni del Fiora e delle colline metallifere.

Le operazioni di spegnimento sono state pianificate in modo tale da evitare l’interessamento del podere e concentrare gli sganci degli elicotteri per preservare le zone boscate.

Ulteriori squadre giungeranno in zona per le operazioni di spegnimento e per la bonifica successiva.