Coronavirus in Italia: 6.596 nuovi casi e 21 morti. Continuano a crescere i ricoveri

GROSSETO - Sono 6.596 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 4.845). Sale così ad almeno 4.369.964 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I morti sono 21 (ieri 27), per un totale di 128.136 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Le persone guarite sono complessivamente 4.144.608 (+ 3.565). Gli attualmente positivi — le persone che hanno il virus — risultano essere in tutto 97.220 (+3.004, +1.199 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati nelle ultime 24 ore sono 215.748, ovvero 6.029 in più rispetto a ieri quando erano 209.719. Mancano i test del Lazio, per il terzo giorno consecutivo, a causa dei problemi informatici che hanno riguardato la Regione. Sale il tasso di positività, che è pari al 3% (ieri era 2,3%).

Aumentano ancora i ricoveri: sono 2.309 le persone nei reparti Covid ordinari (+113, ieri +126). In terapia intensiva sono 260 i ricoverati per Covid, due in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite (ieri +9), con 14 ingressi giornalieri (ieri 26).