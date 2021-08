Cascate del Mulino: nuovi posti per auto e moto

MANCIANO – L’amministrazione comunale informa che, a partire da domani giovedì 5 agosto in località Molino del Bagno (zona Cascate del Mulino), verrà aperta un’area di sosta provvisoria a pagamento tramite parcometro per un periodo di 120 giorni. L’attuale area adibita ad area di sosta, aperta fino ad oggi 4 agosto, non sarà più disponibile.

Le tariffe previste per la sosta in questa area sono le seguenti: tariffa riservata ai residenti nel comune di Manciano 2,00 euro giornalieri; ospiti di strutture ricettive del comune di Manciano 2,00 euro giornalieri; motoveicoli e motocicli 2,00 euro giornalieri; tariffa altri utilizzatori dell’area di sosta: autovetture 4,00 euro (orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle 13.00) e 5,00 euro (orario pomeridiano dalle ore 13.00 alle 20.00).

Questa area è riservata solo alle autovetture, ai motoveicoli e ai motocicli; per i veicoli di dimensioni maggiori è presente in loco un apposito parcheggio attrezzato non di proprietà dell’ente. Presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale di Manciano i residenti nel comune di Manciano potranno ritirare il bollino adesivo da applicare sul parabrezza del proprio veicolo al fine di attestare tale qualifica.

Le strutture ricettive potranno ritirare, per i propri ospiti, gli appositi tagliandi che dovranno essere esposti sul cruscotto durante la sosta. Ad ogni struttura verrà consegnato un numero di tagliandi pari al numero di camere presenti nella propria attività.

Per informazioni contattare il comando di Polizia municipale ai seguenti numeri: 0564625326 – 0564625368.

“Questa area – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – permette ai nostri turisti di fruire di un servizio comodo e sicuro. La sosta a pagamento permetterà maggior ricambio di utenti e nello stesso tempo, il flusso di automobili e motocicli sarà ben regolato. Un ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione e del comandante della Polizia municipale va al proprietario dell’ex parcheggio che ci ha permesso in questi anni di ‘ospitare’ tutti coloro che si sono recati alle Cascatelle”.

“Il Comune di Manciano – spiega il sindaco Mirco Morini – è riuscito a raggiungere il suo obiettivo con questo grande passo in avanti: un’area per contenere in maniera regolata i mezzi e in sicurezza i pedoni che, soprattutto nella stagione estiva, raggiungono numeri importanti. Come è noto a tutti, il sito delle Cascatelle è interessato da sempre da molte problematiche: di ordine e sicurezza pubblica e di viabilità. Con questa nuova area daremo un ulteriore servizio al turista e nello stesso tempo salvaguarderemo il sito dal punto di vista naturalistico e ambientale”.