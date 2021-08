unacanzonealgiorno: l’estate balla al ritmo di “Abbronzatissima”

GROSSETO – E’ il 3 agosto 1963 e Edoardo Vianello è ai vertici delle classifiche con Abbronzatissima.

La canzone, pubblicata nel 45 giri Abbronzatissima/Il cicerone, è stata scritta da Carlo Rossi e musicata dallo stesso Vianello. E’ contenuta nell’album Io sono Edoardo Vianello, che l’RCA Italiana pubblica nello stesso periodo. Gli arrangiamenti sono curati da Ennio Morricone.

Il disco raggiunge il primo posto della classifica e risulta il 27esimo disco più venduto nell’anno, grazie soprattutto ad Abbronzatissima, rimasta nel tempo come una delle canzoni simbolo degli anni sessanta italiani.

Nel 1981 ne venne incisa una cover da Ivan Cattaneo, inserita nell’album Duemila60 Italian Graffiati.

Nell’estate 2002 il rapper Brusco incise il brano Sotto i raggi del sole, divenuto tormentone estivo di quell’anno, che conteneva dei campionamenti di Abbronzatissima.

Testo

A A Abbronzatissima

Sotto i raggi del sole

Come è bello sognare

Abbracciato con te

A A Abbronzatissima

A due passi dal mare

Come dolce sentirti

Respirare con me

Sulle labbra tue dolcissime

Un profumo di salsedine

Sentirò per tutto il tempo

Di questa estate d’amor

Quando il viso tuo nerissimo

Tornerà di nuovo pallido

Questi giorni in riva al mar

Non potrò dimenticar

A A Abbronzatissima

Sotto i raggi del sole

A due passi dal mare

Abbracciato con te

Sulle labbra tue dolcissime

Un profumo di salsedine

Sentirò per tutto il tempo

Di questa estate d’amor

Quando il viso tuo nerissimo

Tornerà di nuovo pallido

Questi giorni in riva al mar

Non potrò dimenticar

A A Abbronzatissima

Sotto i raggi del sole

A due passi dal mare

Abbracciato con te

A A Abbronzatissima

Fonte: Wikipedia.

