Torna il saggio di pattinaggio artistico: la magia dell’estate tra musica e colori

BAGNO DI GAVORRANO – Torna un appuntamento tanto atteso, punto fermo di ogni estate gavorranese: il saggio dell’Asd Pattinaggio Artistico e Hockey, che lo scorso anno, a causa delle restrizioni sanitarie, non ha potuto prender vita.

L’intera comunità è invitata ad assistere, il 5 agosto alle ore 20.00 presso la pista polivalente del Bagno di Gavorrano, a questa gran serata, in cui le atlete della società sportiva, concluderanno quindi il loro anno sportivo con una serata di esibizioni, musica e colori; un evento che la società è riuscita ad organizzare in poco tempo nonostante tutte le difficoltà che si sono presentate, dall’incertezza stessa sulla possibilità di poterlo svolgere, alle difficoltà temporali e logistiche dovute dall’esigenza di preparare le atlete per i Campionati italiani che si sono conclusi proprio in questi giorni.

Il tema del saggio sarà la musica ed in particolare i vari tipi di ballo, in quanto la musica ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nel corso della storia e delle nostre vite.

«Abbiamo intitolato il saggio “Ballando sotto le stelle” – afferma il presidente dell’Asd Domenico Iannibelli – perché il suono, il ritmo e le melodie hanno il potere di creare in tutti noi un mix di emozione esprimibili attraverso varie forme artistiche, e le nostre atlete ne renderanno omaggio sulle rotelle, insieme agli ospiti della serata».

Infatti, oltre alle numerose pattinatrici della società gavorranese, (divise in Avviamento, Preagonismo, Agonismo e Gruppo Spettacolo) si esibiranno inoltre i ballerini della scuola Asd Odissea 2001, nonché atleti a livello nazionale come Rachele Mariani, terza classificata con la nazionale italiana alla Coppa Italia 2019 e Mattia Agostini, campione nazionale Uisp 2021 nella categoria Professional Juniores e due dei nostri allenatori, Melissa Giovannelli e Gabriele Innocenti, allenatori del gruppo spettacolo Roller’s Angels dell’Asd.

Le iniziative della società gavorranese non finiscono qui, infatti, poiché da settembre svolgerà i propri corsi anche a Valpiana, è prevista per martedì 10 agosto alle ore 18.30 presso la pista di Valpiana un’ulteriore esibizione a dimostrazione della propria attività.