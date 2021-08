Ripescaggi favorevoli, la Virtus Maremma debutterà in un campionato regionale

RIBOLLA – Una grande soddisfazione per i Giovanissimi della Virtus Maremma che parteciperanno al prossimo campionato regionale. Nata nel 2016, la società maremmana, di puro settore giovanile, si è inserita nel difficile panorama del settore giovanile in provincia di Grosseto distinguendosi sempre per l’apporto del pacchetto formativo arricchitosi dalla preziosa collaborazione e affiliazione con l’Ac Fiorentina, che gratifica tutto il consiglio direttivo e gli addetti ai lavori.

“Un grande merito e plauso alla squadra – ha diramato la società – che la prossima stagione parteciperà a questo prestigioso e impegnativo campionato, per la nostra giovane società una impresa storica; la società si appresta a prepararsi a questa sfida che siamo pronti a cogliere, lo staff dirigenziale e tecnico per allestire la squadra 2007 che disputerà il Campionato Regionale e un grande progetto tecnico tecnico che stiamo mettendo a punto e che sarà reso noto nei prossimi giorni”.

“In questa stagione ancora funestata dalla pandemia – ha detto il responsabile della comunicazione Luca Papini – cogliamo questo traguardo con soddisfazione frutto del lavoro svolto in questi anni per la crescita del settore giovanile, siamo contenti questa straordinaria impresa raggiunta dai nostri Giovanissimi. Il nostro grazie però vogliamo estenderlo a tutti quello che, a vario titolo, hanno contributo a questo, dai ragazzi agli allenatori passando per collaboratori e famiglie che non hanno mai fatto mancare il loro apporto”.

Grande soddisfazione per la società dal presidente Rodolfo D’Incà che, dopo l’ufficialità del ripescaggio, ha voluto innanzitutto ringraziare, tramite un messaggio pubblico, tutti i ragazzi per il traguardo raggiunto che “la graduatoria meritocratica non fà che confermare l’ottimo lavoro svolto sia sul campo che dal punto di vista organizzativo. Questa sarà solo l’inizio di una nuova avventura verso altri traguardi, ottenuto il ripescaggio, la società pensa subito alla prossima stagione, alla guida della squadra che militerà nel campionato regionale il mister Michele Bugiani coadiuvato da Walter Stringardi, non anticipiamo nulla ma lavoriamo per allestire una rosa che sia all’altezza di questa opportunità epica”.