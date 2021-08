Primo tempo decisivo al Città di Grosseto, al Bar Monkey il tabellone dilettanti

ROSELLE – Il Bar Monkey conquista il tabellone dilettanti del torneo di calcio a 7 Città di Grosseto. In finale, nello splendido impianto di Roselle, sconfitta la Tabaccheria Tania, risultato 5-2, in un match nel quale i biancorossi hanno dimostrato la loro superiorità. Bar Monkey subito avanti con un gol lampo di Raito, Giagnoni raddoppia e Pavin accorcia le distanze. Nella ripresa la Tabaccheria Tania prova il tutto per tutto, i biancorossi però non soltanto controllano, ma allungano grazie al secondo centro di Raito e Giagnoni e alla rete di Molinari. Di Vacchiano, invece, il secondo gol della Tabaccheria Tania.

“Abbiamo meritato questo successo e siamo felici – dicono a fine gara Gianluca Bonsanti e Dario Pialli – è stato un bel torneo per noi, peccato per l’unica sconfitta subita che ci è costata il tabellone principale. Ma ciò che conta è essere tornati a giocare dopo mesi difficili e ci auguriamo che a settembre possa partire una stagione normale”. Concetto ribadito anche da Massimo Ghizzani, vicepresidente Uisp Grosseto presente alle premiazioni finali: “E’ un’estate intensa per il calcio a 5 – spiega – con manifestazioni in tutta la Maremma. Era importante tornare in campo, pur con tutti i protocolli di sicurezza, e l’auspicio è di ripartire anche con il calcio a 11. Intanto siamo soddisfatti per come è andato questo primo torneo Città di Grosseto, nell’impianto del Grosseto Calcio che è davvero bellissimo”.

BAR MONKEY: Ginanneschi, Vichi, Bonsanti, Raito, Giagnoni, Molinari, Sorini, Pialli, Palmieri, Landi.

TABACCHERIA TANIA: R. Naldi, Y. Naldi, Vacchiano, Greco, Pavin, Valentini, N. Ottaviani, G. Ottaviani, Cavaliere.

RETI: Raito (2), Giagnoni (2) e Molinari per il Bar Monkey, Pavin e Vacchiano per la Tabaccheria Tania.