Podismo al calare del sole con la Uisp, nona edizione di Castel del Piano al tramonto

CASTEL DEL PIANO – Riparte il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Sabato 7 agosto terza tappa con la tradizionale “Castel del Piano al tramonto”, una delle prove più attese (foto di repertorio di Roberto Malarby). La nona edizione della corsa organizzata da Moto Club Castel del Piano e Team Marathon Bike, come da indicazioni di Uisp nazionale, è aperta a chi è in possesso di green pass. Ritrovo alle 17 in piazza Garibaldi, con partenza alle 19; previste anche la corsa per bambini.

Per informazioni e iscrizioni (possibili anche il giorno della gara, fino a quindici minuti prima della partenza) www.corrinellamaremma.eu. Il pacco gara è assicurato ai primi 100 iscritti.