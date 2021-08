Ingresso gratuito e band maremmane. Il 18 agosto inizia Festambiente

GROSSETO – Ingresso gratuito green pass e tanti artisti tutti locali. Festambiente riparte con un cartellone «che fa onore alla Maremma» come precisa Angelo Gentili.

Festamebiente è, come ogni anno, un momento di riflessione sul pianeta terra e sull’ambiente «ma anche un momento per svagarsi».

Per questo nelle aree ristoro, il ristorante Peccati di gola e quello vegetariano saranno allietati dalla musica dal vivo delle band locali. La paninoteca vedrà invece la musica dei Dj.

«Sono molto felice della scelta di aver coinvolto gli artisti locali – afferma il vicesindaco Luca Agresti – abbiamo tante eccellenze in questo campo, che renderanno la festa molto apprezzata».

Agresti poi prosegue: «Rispetto a questa manifestazione c’è sintonia di pensiero, con il sindaco e la maggior parte della Giunta». «L’amministrazione comunale nell’ambiente e in Festambiente ci crede e sempre più vogliamo puntare sulle tematiche green» afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. «Questa manifestazione senza il Comune di Grosseto e i suoi partner pubblici non esisterebbe – ci tiene a precisare Gentili – specie in un momento come questo.

Festambiente è da sempre sinonimo di legame con il territorio e questa mattina sulle mura medicee, presso il nuovo locale “Hottimo”, ne ha dato nuovamente dimostrazione. In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma della manifestazione, realizzata alla presenza del sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, è stato svelato il cartellone degli intrattenimenti musicali presenti negli spazi ristorativi. Se, dunque, la pandemia ha fermato per il secondo anno consecutivo i grandi concerti a cui l’associazione del cigno verde aveva abituato la Maremma, dal 18 al 22 agosto sotto il cielo di Rispescia non mancherà la musica. Ogni sera, negli spazi dedicati alla ristorazione saranno presenti band e artisti che allieteranno i presenti con generi ogni volta diversi, per rendere l’atmosfera festambientina ancora più accogliente. Coniugare arte, cultura e ambientalismo è da sempre per Legambiente elemento imprescindibile e strumento attraverso il quale far arrivare il messaggio associativo il più lontano possibile. Tra le novità della manifestazione, l’ingresso gratuito e l’obbligo del green pass.

«L’emergenza sanitaria – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente – anche quest’anno non ci ha fermati. Festambiente 2021 sarà una manifestazione sicura, ridotta nei numeri ma non nei contenuti. Torneranno i dibattiti, gli approfondimenti, le attività per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, lo sport, le escursioni, le conferenze e gli approfondimenti, rigorosamente all’insegna della sostenibilità. A fare da cornice alla musica saranno momenti di intrattenimento musicale pensati e creati per valorizzare le esperienze artistiche locali. Gli intrattenimenti musicali accompagneranno il secondo turno della cena, dalle 21.30, e saranno presenti al ristorante Vegetariano – non più self ma servito – nella storica piazza spettacoli e a Peccati di Gola, con i suoi incantevoli tavoli sotto gli ulivi dell’Enaoli. Una scelta fortemente voluta quella di coinvolgere le eccellenze musicali del territorio, gli artisti locali, con un’unica escursione fuori Provincia rappresentata dalla Gaudats, band toscana che ha sposato l’ecologia come ingrediente principale di ogni performance e che tra i suoi componenti annovera Marco Bachi, storico bassista della Bandabardò, uno dei gruppi più vicini a Festambiente. Non a caso, l’edizione 2021 della nostra festa sarà dedicata a Enrico Greppi, caro amico che ci ha lasciati quest’anno».

Il reggae acustico dei Quartiere Coffee aprirà mercoledì 18 agosto e inaugurerà lo spazio di intrattenimento musicale del ristorante Vegetariano. Si proseguirà poi giovedì 19 agosto con il folk del Duo Giuncaico, mentre venerdì 20 sarà il turno di 3 d’Union e il loro jazz sperimentale. Sabato 21 sarà poi la volta del grunge dei Raniss, per chiudere domenica 22 con i classici del rock dei Fucktotum. Tutto rigorosamente in versione acustica. Così come a Peccati di Gola che aprirà le danze mercoledì 18 con lo spettacolo “I sette peccati capitali”, un viaggio tra musica e letteratura con Dante Alighieri e i cantautori italiani. Giovedì 19 avremo il prog degli Overfly, venerdì 20 lo swing degli Ginger Rojazz & I Fred Astemi, sabato 21 l’omaggio a Gaber con la performance di teatro canzone a cura del Teatro dello Sbaglio e del Teatro Studio, domenica 22 la Gaudats Junk Band e i loro strumenti auto-costruiti, recuperati da materiale di scarto. E non è finita qui: presso la Panineria degli scienziati ogni sera una selezione musicale diversa a cura di Cristiana Tozzi, Simone Ferretti, Luigi Ambrosio, Sandro Fiorentini, Giovanni Faragli Federico Scipioni, Lorenzo Corsetti. “Da parte di Legambiente – ha concluso Gentili – ringrazio tutte e tutti, nella piena certezza che insieme faremo, come al solito, una grande festa.”

«Cambia il programma di Festambiente, ma l’anima della manifestazione resta sempre intatta – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Luca Agresti, vicesindaco e assessore alla cultura -: sebbene in forma ridotta, la musica resta una parte centrale dell’evento, con una variopinta selezione di artisti locali che accompagneranno le serate della kermesse, all’insegna della tutela dell’ambiente».