«Il Comune non approva il bilancio»: i consiglieri scrivono al Prefetto

ORBETELLO – I consiglieri comunali di minoranza Luca Aldi, Monica Paffetti, Mauro Barbini, Anna Papini del Gruppo Pd, area riformista, Alfredo Velasco del gruppo M5S e Stefano Covitto del gruppo misto hanno inviato una lettera al Prefetto di Grosseto.

«Con la presente – cita la lettera – intendono segnalare che ancora il consiglio comunale del Comune di Orbetello non ha approvato il rendiconto 2020 che la legge consentiva di approvare entro il 31 maggio 2021 e non ha ancora preso atto del permanere salvaguardia degli equilibri di bilancio che in base all’articolo 193 T.U. deve essere effettuata entro il 31 luglio 2021. I sottoscritti esprimono la loro preoccupazione per il mancato adempimento dei suddetti atti, che si aggiunge a quanto già segnalato con lettera del 11 giugno 2021 in merito ai gravi inadempimenti avvenuti in sede di approvazione del bilancio preventivo»