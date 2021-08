Follonica Gavorrano, tutte le rose e i tecnici della prossima stagione

BAGNO DI GAVORRANO – Tutto pronto per una nuova stagione del settore giovanile dell’Us Follonica Gavorrano, una struttura ben articolata e curata nei minimi dettagli.

La società anche per quest’anno ha deciso di investire e puntare molto sui propri giovani, a partire dalla strutture e soprattutto sui tecnici. Nelle ultime ore poi è arrivata anche la buona notizia del ripescaggio nel campionato regionali della formazione allievi. Una “nuova” che era attesa dalla dirigenza che vuol proseguire nel proprio percorso di crescita.

La formazione juniores nazionali è stata affidata alla maestria ed all’esperienza di Marco Cacitti, allenatore fondamentale per la preparazione dei giocatori per il passaggio in prima squadra.

Il mister sarà coadiuvato nel suo operato dal vice, Luca Grossi, che avrà anche la funzione di preparatore atletico.

Sarà compito invece di Giacomo Ricca e di Roberto Lombardi (vice) guidare gli Allievi A del 2006 nella nuova affascinante avventura nei campionati regionali.

Gli Allievi “B” invece saranno affidati a Tommaso Salvestroni che insieme a Paolo Berardi potranno mettere a disposizione tutte le loro conoscenze tecniche e tattiche.

Patrizio Marconi e Nicolò Dezi invece guideranno i Giovanissmi “A” del 2007 con il compito di far crescere i propri giocatori e tentare di ritornare a disputare un campionato regionale.

Infine i Giovanissimi “B” vedranno all’opera Daniele Pagliarini ed Emiliano Iannuzzi.

Un buon settore giovanile parte però soprattutto da una buona organizzazione societaria che sia efficace affinché la crescita di un ragazzo avvenga in un ambiente sano e con principi sani.

La carica di responsabile tecnico sarà ricoperta da Tommaso Salvestroni, mentre il responsabile di tutto il settore giovanile sarà naturalmente Filippo Vetrini, una vera garanzia per la bontà del progetto.

Marco Comparini sarà il coordinatore del settore giovanile, mentre Fabio Macii ricoprirà la carico di direttore sportivo.

Insomma un settore giovanile che sta crescendo di anno in anno diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutto il movimento calcistico della zona nord della provincia di Grosseto e dei comuni limitrofi del livornese.