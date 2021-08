unacanzonealgiorno – Auguri a Bugo con il suo primo successo “Casalingo”

GROSSETO – Auguri a Cristian Bugatti, in arte Bugo, che oggi compie 48 anni.

Nel giorno del suo compleanno lo omaggiamo con uno dei suoi più vecchi successi: Casalingo. E’ il primo singolo estratto dall’album Dal lofai al cisei di Bugo, pubblicato nell’ottobre del 2002 da Universal e può essere considerato il primo vero successo radiofonico del cantautore.

Nel testo della canzone, Bugo confessa quanto ami starsene in casa, rappresentazione divertita e allucinata dell’isolamento. Lo scrittore Aldo Nove scrisse su La Repubblica che Casalingo è un’allucinazione da overdose di quotidiano.

Casalingo farà parte della colonna sonora di Missione di pace, il film di Francesco Lagi del 2011, di cui Bugo curerà l’intera colonna sonora.

Il regista Andrea Caccia, già autore del videoclip originale, utilizzerà filmati raccolti in 12 anni di diverse versioni live di “Casalingo” in un promo del 2013 per presentare il progetto di realizzazione di un film documentario su Bugo.

Testo

Se sei casalingo ami il fuoco del fornello come me

Ti alzi e poi ti svegli con il granchio nel cervello come me

E vedi che la notte e sua sorella sono come me

Noi non siamo umani e tu lo sai

Stare in casa è qualcosa di, di spettacolare

Uno scarafaggio si nasconde e guarda come me

Gente che ti aiuta a fare il nodo al cappio come me

Ma tu che sei prudente tieni in tasca le forbici nuove

Noi non siamo umani e tu lo sai

Questa storia è qualcosa di, di spettacolare

Ho visto un casalingo che

Andava al patronato

Hai un piano

Un’emozione incredibile

Noi non siamo umani e tu lo sai

Questa storia è qualcosa di, di spettacolare

