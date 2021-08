Tre riprese al fulmicotone e Spaventi batte Rizzardi: suo il trofeo di Carrara

GROSSETO – Ancora una bella soddisfazione per la Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, con Matteo Spaventi che fa suo il trofeo di Carrara dopo il recente successo di Tommaso Samà.

Successo in tre match nella categoria 60 kg per il portacolori della Pugilistica Grossetana, allenato da Simone Giorgetti assieme a Matteo Diddi, che ha affrontato sul ring del Pala Barsacchi di Viareggio l’esperto pugile della House of Boxing di Trento Davide Rizzardi. Tre riprese al fulmicotone, dove Spaventi ha portato colpi più incisivi nonostante la differenza di struttura dei due atleti fosse evidente, con Rizzardi più alto di una dozzina di centimetri rispetto all’avversario. Match comunque equilibrato.

Presenti al pomeriggio pugilistico il presidente Fabrizio Corsini e la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, alla quale è stato consegnato un bellissimo omaggio da parte della pugilistica organizzatrice del Trofeo di Carrara rappresentata da Franco Franchini.