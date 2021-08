Si riaccende il semaforo per far passare i Vigili del fuoco in caso d’emergenza

ORBETELLO – Da oggi, 2 agosto, è stato riattivato il semaforo sulla strada provinciale 161 che ha lo scopo di favorire l’immissione su questa importante arteria degli automezzi dei vigili del fuoco in servizio di emergenza.

L’operazione è stata resa possibile grazie al concreto contributo della Polizia Municipale di Orbetello la quale ha finanziato l’adeguamento impiantistico dell’incrocio semaforico.

L’UfficioTecnico della Provincia di Grosseto ha provveduto a far installare la relativa segnaletica verticale ed orizzontale.

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Pietro Vincenzo Raschillà, ha espresso il proprio apprezzamento al comandante della Polizia Municipale, Carlo Poggioli, per aver consentito di riattivare l’impianto che costituisce una importante misura di sicurezza sia per l’uscita degli automezzi di soccorso che per garantire un efficace intervento a favore della popolazione di caso di emergenza.