Green pass: ce l’hai? Ecco come ottenerlo. Tutte le novità e come ricevere il codice

GROSSETO – Oltre che essere richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a rsa, spostarsi in entrata e in uscita da territori in “zona rossa” o “zona arancione”, dal 6 agosto il Green pass servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici. Ma come scaricare la Certificazione verde Covid-19?

Come si ottiene la Certificazione verde Covid-19?

NOVITA’

Per ottenerla in autonomia in pochi minuti, se hai i requisiti e non hai ricevuto nessun sms o email (o li hai ricevuti ma li hai cancellati smarrendo il tuo authcode) puoi recuperare il tuo codice AUTHCODE QUI sul sito dgc.gov.it e poi scaricare la Certificazione da questo sito con Tessera Sanitaria o da AppImmuni.

Se sei un iscritto all’Anagrafe italiani residenti all’Estero o un diplomatico o un dipendente dell’Ue o lavori in un ente o organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi ottenere il tuo Green pass anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia. Come fare? Sul sito dgc.gov.it clicca sulla nuova funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, attiva dal 30 luglio. Inserisci il codice fiscale o l’identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima somministrazione, senza AUTHCODE.

CON L’IDENTITA’ DIGITALE, TESSERA SANITARIA O DOCUMENTO DI IDENTITA’

E’ possibile scaricare il proprio Green pass sul sito www.dgc.it con Spid o Cie o, senza utilizzare l’identità digitale, con la tessera sanitaria o documento di identità.

Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non sei iscritto al SSN, inserisci:

il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ma sei stato vaccinato in Italia inserisci:

il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia

la data dell’ultima vaccinazione.

TRAMITE IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Presto potrai acquisire la certificazione verde Covid-19 accedendo al tuo Fascicolo sanitario elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza. La Certificazione verde Covid-19 sarà messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (pdf).

TRAMITE APP IMMUNI O IO

Puoi acquisire il Green pass utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della app.

Per ottenere la Certificazione verde Covid-19 devi inserire:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Puoi acquisire la Certificazione verde Covid-19 anche utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te. Non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO. Puoi scaricare il certificato direttamente sul tuo dispositivo mobile così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a internet. Non devi quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in app con Spid o Cie.

CON L’AIUTO DEL PROPRIO MEDICO O PEDIATRA E FARMACIE

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema tessera sanitaria, potranno recuperare la tua Certificazione verde Covid-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde Covid-19 ti sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.