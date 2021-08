Disinfestazione contro le zanzare: attenzione, chiudere le finestre. Ecco dove e quando

FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica informa che il 7 agosto e il 21 agosto dalle ore 2 alle ore 6 verranno effettuati, tramite ditta specializzata alcuni trattamenti di disinfestazione nebulizzando un prodotto a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza specifico per i ditteri come mosche e zanzare.

L’intervento sarà svolto sia sul verde pubblico che sul verde privato presente nell’area del parco Centrale – arena spettacoli, nel rispetto delle modalità indicate nel Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi. Pertanto i residenti di via Massetana nel tratto tra via Leopardi e via Sanzio, di via Sanzio, degli impianti sportivi di via Sanzio e di viale Europa comparto Dei Pini dovranno seguire alcune pratiche che sono state indicate nell’ordinanza sindacale: tenere porte e finestre chiuse durante le ore notturne delle notti interessate dal trattamento; rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare durante le ore notturne nelle notti interessate dal trattamento; custodire eventuali animali domestici in locali chiusi durante il trattamento, nelle ore interessate; non lasciare alimenti e bevande all’aperto; rimuovere eventuali abbeveratoi degli animali domestici; evitare il consumo di frutta e verdura provenienti dalle zone oggetto di trattamento a partire dalle ore 20 del giorno dell’intervento e fino alle ore 24 dei tre giorni successivi; in seguito si consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo.