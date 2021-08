Coronavirus: in Toscana 452 casi. Cresce ancora il tasso dei nuovi positivi, è 7,52 per cento

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 452 (ieri 702) su 6.014 test di cui 4.903 tamponi molecolari (ieri 8.537) e 1.111 test rapidi (ieri 4.491). Il tasso dei nuovi positivi è 7,52% (15,1% sulle prime diagnosi).

Sono questi i dati di oggi anticipati dal presidente Eugenio Giani che informa anche sulla campagna vaccinale: il 70 per cento dei toscani ha ricevuto la prima dose. In tutto sono state somministrate 4.122.777 dosi in Toscana.

Nel grafico i nuovi casi giornalieri suddivisi per età e province.



Nella tabella trovate i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 5 nuovi casi: 2 a Grosseto, 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Roccastrada e 1 a Orbetello.