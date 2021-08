amministrative2021: Sinistra Italiana lavora alla lista per Orbetello

ORBETELLO – «Sinistra Italiana non ha alcun rappresentante nella lista elettorale guidata da Mario Chiavetta e quella lista non rappresenta né i valori né i metodi di Sinistra Italiana alla base della quale ci sono serietà, rispetto degli altri e dignità.Inoltre nessuna trattativa è in corso, né lo sarà. La precisazione è necessaria per evitare distorsioni della realtà». Così si legge nella nota di Sinistra Italiana Orbetello in merito al prossimo appuntamento elettorale della amministrative.

«Per la prima volta nella storia di Orbetello non solo nessun candidato a sindaco ma neanche nessun candidato a consigliere fa riferimento alla Sinistra organizzata. Di questo certamente saranno gli storici membri della destra orbetellana molto attivi nelle ultime settimane per condizionare le liste».

«Anche per questo Sinistra Italiana in queste ore è impegnata, viste le tante sollecitazioni arrivate da cittadini delusi e preoccupati, a verificare la possibilità di costruire una lista alternativa seria e credibile rispetto agli schieramenti attualmente in campo Una lista che tuteli gli interessi dei cittadini di Orbetello più in difficoltà ed un territorio fragile oggetto da troppo tempo di speculazione politica».