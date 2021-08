Al via i lavori alla palestra. Investiti 300 mila euro: «Grazie all’impegno di Olga Ciaramella»

GROSSETO – «Finalmente, dopo anni, la palestra dell’istituto Iti di Manciano è interessata da lavori di ristrutturazione e manutenzione che la renderanno agibile e fruibile nei prossimi anni scolastici».

È questo l’annuncio dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Manciano, Valeria Bruni.

«Questo passo in avanti – spiega – è stato possibile grazie all’impegno di Olga Ciaramella, consigliera provinciale delegata a istruzione e edilizia scolastica. Ringrazio fortemente a nome mio e di tutta la Giunta comunale la consigliera Ciaramella che è riuscita a far partire il cantiere per la risistemazione della palestra, per una spesa di circa 300mila euro. Speriamo che questo possa essere il punto di inizio per una nuova ripartenza scolastica».