No green pass, il M5s: “In piazza svastiche e richiami a una fantomatica dittatura sanitaria: il sindaco cosa dice?”

GROSSETO – “La presenza di svastiche e i richiami a quella che viene definita “pseudo pandemia” segnano il ritratto di chi si è ritrovato in piazza Dante questo pomeriggio. Restiamo allibiti dalla presenza di un consigliere comunale di Fratelli d’Italia che ha arringato la (per fortuna poca) folla presente”.

“Chiediamo ancora una volta, a tal riguardo, quale sia la posizione del sindaco Vivarelli Colonna. Ai pochi presenti in piazza ricordiamo che stiamo vivendo una pandemia che ha mietuto milioni di morti in tutto il mondo, con quasi 130mila decessi in Italia. A chi sventola svastiche e sta dalla parte delle cospirazioni, del no ai vaccini, delle dietrologie e parla di regime sanitario, di chip inoculati col vaccino o altre sciocchezze del genere rivolgiamo un appello: state alla larga dal Movimento 5 stelle di Grosseto.

“Quei voti, noi, a differenza di altri, non li vogliamo. Il Movimento 5 stelle si rivolge a tutte le cittadine e i cittadini di buon senso, gente che ha compreso la drammaticità del momento che stiamo attraversando e si affida alla scienza per poterne uscire. Con l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e il lavaggio frequente delle mani abbiamo evitato migliaia di morti. Purtroppo questo non è bastato a far cessare la pandemia: la corsa ai vaccini, lo ribadiamo, è la via maestra. Un percorso avviato dal governo Conte e portato avanti con energia dall’attuale Esecutivo di cui il Movimento 5 stelle è parte determinante”.