Tari: tariffe ridotte per le famiglie, ma non sono automatiche. Ecco come fare domanda

MAGLIANO IN TOSCANA – Sono state approvate dal consiglio comunale di Magliano le modifiche alla Tari per le utenze domestiche.

“Abbiamo previsto delle riduzioni o anche la gratuità – afferma la vicesindaco e assessore al bilancio Mirella Pastorelli – adesso però è fondamentale che i diretti interessati presentino le domande, perché gli sconti non sono automatici”.

Riduzioni che portano a zero il pagamento per redditi Isee fino a 8265 euro per tutti e per famiglie mononucleari fino a 10mila euro. La riduzione sale dal 30 al 50 per cento per le famiglie con tre o più figli e Isee fino a 20mila euro.

“Per tutti gli interessati – afferma Pastorelli – è fondamentale avere l’Isee valido. Le domande vengono presentate nel 2021 e saranno valide per il 2022. Nei prossimi giorni sul sito del Comune di Magliano verrà pubblicato il bando”.

Uno sforzo in più del Comune sottolineato dal sindaco Diego Cinelli: “Ringrazio gli uffici – afferma il primo cittadino – dopo gli sconti per le utenze non domestiche siamo riusciti ad intervenire su quelle domestiche. Rinnovo, al pari dell’assessore Pastorelli, l’invito a presentare le domande per accedere alle riduzioni”.