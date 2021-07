Sub si sente male alle Formiche. Soccorso in mare

GROSSETO – Un sub è stato soccorso mentre stava facendo una immersione alle isole Formiche, al largo del mare della Maremma. I primi a raggiungere l’uomo sembra siano stati gli uomini della Guardia costiera di Porto Santo Stefano.

Sulla motovedetta era stato fatto salito personale della Croce rossa di Monte Argentario che ha prestato i primi soccorsi stabilizzando il paziente.

Il porto è stato chiuso in entrata ed in uscita per consentire il trasbordo al porto di Marina di Grosseto. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato i militari della delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, una moto d’acqua della Croce Rossa e gli ormeggiatori del Porto della Maremma.

Il sub è stato trasferito in ospedale a Grosseto.