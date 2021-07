GROSSETO – Per mancanza di medici, domenica 1 agosto in orario dalle ore 8 alle 20 per la città di Grosseto sarà disponibile la guardia medica a Civitella Paganico, piazza della Vittoria 10.

A comunicarlo è la Asl Toscana sud est. «Sarà invece garantito normalmente a Grosseto il servizio notturno di guardia medica».