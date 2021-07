GROSSETO – Martedì 3 agosto i defibrillatori posizionati in luoghi pubblici a Grosseto e nelle frazioni verranno temporaneamente rimossi per la verifica tecnica annuale obbligatoria per legge.

Si tratta degli otto macchinari presenti nel centro storico cittadino, nel parco di via Giotto, a Principina mare, ad Alberese, a Rispescia, a Montepescali e a Braccagni.