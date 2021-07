I complimenti delle Polizie locali d’Italia a sindaco Benini e comandante Bartoli «Ottimo lavoro»

FOLLONICA – I complimenti delle Polizie municipali al sindaco di Follonica, Andrea Benini e al comandante della municipale Luciano Bartoli. A farli è il Fuori coro, un gruppo composto da agenti locali di tutta Italia.

«Abbiamo appreso dal quotidiano on line “www.ilgiunco.net” che il Comando di polizia locale del Comune da voi rappresentato, per due giorni consecutivi, si è messo in evidenza in una operazione di polizia annonaria che ha portato al sequestro di oltre 1000 articoli di abbigliamento ed accessori, moltissimi dei quali falsamente griffati delle più prestigiose marche».

Leggi anche follonica 800 pezzi sequestrati dalla Polizia municipale. 200 erano contraffatti

«Questa importante operazione portata a termine con successo dai colleghi maremmani, pone in risalto come la Polizia locale sia da sempre molto attenta a contrastare il mercato del falso e quanto accaduto in questo grande Comune del grossetano, è la indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dai “vigili” nel monitoraggio e nell’intervento, per le situazioni di emergenza, emergenza sociale, di piccola o grande criminalità e di rispetto delle norme che disciplinano il commercio» prosegue il gruppo.

«Il tutto, a garanzia dell’ordine, della salute e della sicurezza della comunità e dei consumatori nei confronti dei quali la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo».

«Per questi motivi, il Fuori coro, vuole manifestare a voi ed agli agenti che voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili perché grazie a loro, un altro freno è stato posto al mercato dell’illegale, un mercato che sembra voler prendere il sopravvento sulla correttezza e la liceità, merci fuori moda ultimamente».

«È cosa assolutamente da rimarcare come nonostante le emergenze sanitarie abbiano messo a dura prova anche la Polizia locale di questa antica città toscana, questa non abbassi mai la guardia e l’operazione di polizia annonaria succitata e portata a termine con successo, ne è felice ed inconfutabile conferma. Bravi dunque i colleghi, ottimo lavoro».