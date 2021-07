Coronavirus: 18 nuovi positivi in provincia di Grosseto. I ricoveri restano stabili

GROSSETO – Sono 18 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 484.

In totale le persone positive in carico all’Asl sono 340. Oggi non si registrano né guarigioni né decessi.

In ospedale ci sono 15 persone: 14 nel reparto Covid e 1 in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 78 Provincia di Arezzo 38 Provincia di Siena 19 Provincia di Grosseto 18 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 13 13 10 1 1 – Grosseto 3 10 3 1 1 – Siena 5 7 1 3 3 0 Totale Asl 21 30 14 5 5 0

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 23 lug Sabato 24 lug Domenica 25 lug Lunedì 26 lug Martedì 27 lug Mercoledì 28 lug Giovedì 29 lug Venerdì 30 lug Sabato 31 lug Arezzo 30 30 38 25 14 41 47 40 38 Siena 25 24 22 29 18 17 64 36 19 Grosseto 21 14 26 11 31 15 27 29 18 Totale Asl Tse 76 68 86 65 63 73 138 105 75

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Campagnatico 1 Castel Del Piano 3 Cinigiano 1 Grosseto 6 Massa Marittima 2 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Pitigliano 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 14 TI Misericordia Grosseto 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 602 Provincia di Siena 490 Provincia di Grosseto 484

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 431 Provincia di Siena 408 Provincia di Grosseto 340

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 390 Provincia di Siena 396 Provincia di Grosseto 319

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 547 Provincia di Siena 623 Provincia di Grosseto 372

Guariti Provincia di Arezzo 16 Provincia di Siena 15 Provincia di Grosseto 0