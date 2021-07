Tamponi rapidi anche a Massa Marittima: il nuovo servizio della farmacia comunale

MASSA MARITTIMA – Un nuovo servizio viene erogato alla Farmacia Comunale di Massa Marittima, in via Martiri della Niccioleta, 126: dal 6 agosto, ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 16 alle 20, sarà attiva una postazione esterna, con personale medico sanitario specializzato, per effettuare i tamponi antigenici rapidi che permettono di rilevare dopo soli 10 minuti la presenza del Covid-19.

Per accedere al servizio, che ha un costo di 15 euro, è obbligatoria la prenotazione telefonando alla farmacia comunale, al numero 0566 901334. Sarà possibile chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

“Una iniziativa importantissima, che nasce prima di tutto per andare incontro alle esigenze dei turistici che devono effettuare un tampone rapido prima di ripartire – sottolinea Irene Marconi, assessore comunale al turismo – ed è al tempo stesso utile anche per i cittadini residenti, che per qualsiasi motivo necessitino di uno screening veloce per verificare l’eventuale positività al Covid-19”.

“La Farmacia Comunale di Massa Marittima diventa così un punto di riferimento per lo screening sul territorio – commenta Renato Vanni, presidente del Cda della Massa Marittima Multiservizi che gestisce la Farmacia Comunale – dando una risposta adeguata alle richieste che sono arrivate al Comune, in particolare dalle attività ricettive locali, interessate a fornire ai turisti la possibilità di effettuare un tampone rapido in loco, anziché doversi recare nei comuni limitrofi.”