Premio speciale ai giovani talenti dell’Hc Castiglione, Biancucci: «Cresciuti di partita in partita»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Omaggio speciale del Comune alla squadra Under 17 della Blue Factor Hc Castiglione per l’ottima annata conclusasi con il secondo posto alle finali di coppa Italia.

“Non possiamo che essere felici per la vostra annata agonistica – ha detto il sindaco castiglionese Giancarlo Farnetani, prima di premiare il gruppo squadra dell’Hc Castiglione under 17 – Sappiamo bene che l’anno per voi è stato difficile con tutte le problematiche seguite alla pandemia, ma i risultati importanti che avete raggiunto devono essere da stimolo per continuare ad impegnarsi”.

Orgoglioso tutto lo staff tecnico. Il presidente Marcello Pericoli ha detto: “Il merito è tutto dei ragazzi che sono stati bravissimi per tutto l’anno. Così come gli allenatori e i dirigenti al seguito”. “Un’annata fantastica – ha aggiunto l’allenatore Raffaele Biancucci – con la squadra cresciuta di partita in partita. Un gruppo davvero splendido”.

A tutti i giocatori e dirigenti è stata consegnata dall’amministrazione comunale una targa raffigurante la foto della squadra. Questi i nomi dei ragazzi premiati: Alessandro Grossi, Luca Peruzzi Squarcia, Filippo Montauti, Luca Mantovani, Filippo Bigliazzi, Federico Valenti, Samuel Cardi, Riccardo Biancucci, Tobia Maria Tognarini, Matteo Mantovani, Brando Santoni. I dirigenti: il presidente Marcello Pericoli, l’allenatore Raffaele Biancucci, gli accompagnatori Valerio Vannucci, Marco Mantovani, Luca Grossi, Giuseppe La Spina.