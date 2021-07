Incidente stradale: auto esce di strada, ferita una donna

FONTEBLANDA – Una donna di 58 anni è rimasta ferita ieri sera in seguito a un incidente stradale all’uscita della superstrada Ss1, all’altezza di Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 21 quando la donna, per cause in fase di accertamenti, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. La 58enne è stata trasportata al Misericordia di Grosseto.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.