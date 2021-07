Sei favorevole al Green Pass: per cinema, teatri, ristoranti al chiuso, palestre e feste?

Sì, sono favorevole

No, sono contrario

Non so Risultati

Loading ... Loading ...

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.