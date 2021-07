Dilettando diventa maggiorenne: nelle piazze e in tv la trasmissione dell’estate

GROSSETO. Dopo un anno sbiadito, l’estate maremmana torna a colorarsi con Dilettando. La popolare trasmissione-spettacolo di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, diventa maggiorenne e lo fa con una edizione 2021 costituita da sette puntate (5 tappe, una semifinale e la finale) e con tantissime novità. “Innanzitutto cambierà leggermente il nome – spiega Carlo Sestini – perché si chiamerà “Dilettando con Avis” per aiutare questa storica associazione della donazione del sangue e del plasma nella sua promozione e nelle tematiche che porta avanti, inserendola in un contesto leggero e artistico quale è appunto Dilettando. La serata comunque sarà strutturata con la consueta formula, ossia quella di kermesse o “palco vetrina” per i dilettanti che possono cimentarsi in qualsiasi forma artistica, esibendosi nel tempo massimo di 5 minuti.”

Al solito una attenta giuria popolare e di esperti stilerà una classifica con i primi due posti che andranno automaticamente in finale, mentre il terzo classificato e il premio simpatia prenderanno parte alla semifinale, dalla quale emergeranno le ulteriori 3 esibizioni che completeranno la griglia dei finalisti. Rinnovato l’accordo con IlGiunco.net il cui Contest permetterà di selezionare il quattordicesimo finalista e ulteriori due semifinalisti.

“E’ stato molto complesso realizzare questa edizione – commenta Sestini – , resa possibile oltre che dalle sezioni Avis di Gavorrano Scarlino, Massa Marittima, Pitigliano, Capalbio, Follonica, Orbetello e Grosseto, dalla amministrazione comunale di Grosseto e dal contributo di Fondazione CR Firenze.” Come sempre Carlo Sestini sarà assistito del fido Paco Perillo e dalla presenza delle collaboratrici Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Sara Maestosi, Giada Ciarpi, dall’attore Davide Denci, dal trasformista Andy Bellotti e dalla cosplayer Valentina Serini. A comandare la regia Orsola Vigorito, mentre le riprese sono affidate a Gianni Armonia, Samuele Cottini, Loriano Bartalucci e Mario Fontani. L’organizzazione della serata è appannaggio di Silvia Bertini e di Marisa Lunghini, quest’ultima anche responsabile della giuria. A seguire gli aspetti tecnici Suono e Luci Service, con CTP2000 che si è occupata della grafica, premi e scenografie. Rinnovate le collaborazioni con Maremma Magazine, l’Unione nazionale artisti e con Ideaviva e il concorso Musica E’. Il calendario prenderà il via a Caldana, martedì 3 agosto in piazza Alcide De Gasperi con il sostegno della Società di Mutuo Soccorso, per poi passare sabato 7 agosto a Massa Marittima, presso il cassero senese con l’aiuto del Comune e della Società dei Terzieri. Quindi il tour raggiungerà la zona del tufo con Pitigliano il 12 agosto grazie alla Pro Loco e con il patrocinio del Comune. Il 21 agosto il tour si sposterà a Capalbio Borgo Carige grazie al sostegno del Comune e della Fondazione Capalbio. Da decidere ancora le date di Follonica e Orbetello, che precederanno la finalissima del 4 settembre, allestita in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per partecipare come concorrente di Dilettando basta chiamare il numero 3483536655 o mandare visitare il sito e la pagina Facebook della trasmissione.