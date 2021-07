Coppa Passalacqua pronta a debuttare, Luzzetti: «Finalmente si torna a giocare a pallone»

GROSSETO – Al via la 46esima Coppa Bruno Passalacqua, indetta e organizzata dall’Asd Invictasauro, in collaborazione con il Milan club Bruno Passalacqua. Il comitato organizzatore, patron Francesco Luzzetti in testa, ha dovuto affrontare e risolvere, una lunghissima serie di problematiche legate alla pandemia. Il tutto sapendo che da un momento all’altro la costruzione poteva crollare vanificando tutti gli sforzi e imbavagliare la volontà di riprendere il cammino fermo da 24 mesi.

Il 2021 vede dunque la manifestazione calcistica più attesa, più duratura, più emozionante e bella della provincia e non solo, dedicata al calcio giovanile categoria Juniores. Nel dare l’ufficialità il patron Francesco Luzzetti è commosso: “E’ mancata a tutti, l’attesa è stata dura visto anche il motivo dello stop. Con il miglioramento del panorama nazionale si sono potuti rimuovere gli ostacoli che impedivano questo viaggio. All’inizio potranno entrare nell’impianto dell’Invictasauro, sito in via Lago di Varano a Grosseto, 150 paganti sperando si possa poi aumentarne il numero. Il lavoro è stato in salita, lento, difficile, una tela cucita giorno dopo giorno con l’angoscia di non riuscire a varare questa benedetta 46esima edizione. Accanto al semaforo verde c’è l’impegno di tanti, la volontà di molti. Si torna a giocare a pallone, finalmente, si torna a correre. I giovani saranno felici, e noi con loro. La squadra del comitato è pronta, ognuno di loro darà il giusto contributo affinché questo traguardo diventi bello ogni sera”.

La manifestazione è in programma da lunedì 30 agosto a giovedì 30 settembre 2021 nell’impianto dell’Invictasauro di via Lago di Varano a Grosseto per un totale di 23 gare in notturna sempre ad iniziare dalle 21:15. Queste le dieci partecipanti (da sistemare in due gironi di cinque squadre): Alberese, Braccagni, Follonica Gavorrano (testa di serie), Invictasauro, Nuova Grosseto, Paganico, Piombino, Roselle, Scarlino (testa di serie), Venturina. Le prime due classificate di ogni raggruppamento disputeranno le semifinali decidendo la finalissima. Tutte le gare saranno dirette da arbitri e assistenti della F.I.G.C.

Mercoledì 4 agosto alle ore 19, presso il centro sportivo Invictasauro saranno sorteggiati i due gironi della coppa.

Come sempre la Coppa Bruno Passalacqua gode del patrocinio del comune di Grosseto.