Ad agosto il Centro affidi dà vita a uno sportello itinerante: conoscete l’affido familiare?

AMIATA – Per tutto il mese di agosto il Centro affidi del Coeso Società della Salute dà vita a uno sportello itinerante che interesserà tutti i comuni dell’Amiata. Obiettivo dell’iniziativa, che prenderà il via lunedì 2 agosto e proseguirà fino a sabato 28, è quello di informare e promuovere l’affidamento familiare, l’istituto giuridico che prevede che, in alcuni casi bambini e ragazzi possano essere affidati a tempo pieno o parziale a un nucleo familiare diverso da quello di origine.

“Si tratta di uno strumento importantissimo per bambini e per le famiglie – spiega Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio sanitari e socio educativi del Coeso – che si basa sull’accoglienza e sulla solidarietà e che può rappresentare un aiuto concreto per chi, in un periodo di difficoltà, non riesce a prendersi cura in modo adeguato dei proprio figli”.