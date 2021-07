VerificaC19: ecco come funziona l’app per controllare i Green pass

GROSSETO – Per accedere a diverse attività dal 6 agosto sarà necessario esibire il Green pass. I controlli, che dovranno essere effettuati dai gestori o da eventuali delegati, avverranno attraverso l’app VerificaC19, che verifica se una certificazione verde è valida o meno. Per farlo, sarà sufficiente inquadrare il codice QR.

La certificazione può essere mostrata sia in formato cartaceo che digitale. Non è necessario avere internet, basta aver l’applicazione scaricata nel proprio dispositivo mobile.

Se il Green pass è regolare e in corso di validità, l’app mostrerà la scritta “Certificato valido” e nome, cognome e data di nascita dell’intestatario. A questo punto, l’intestatario del Green pass dovrà mostrare un documento che confermi la sua identità e, una volta confermata, potrà entrare nel luogo o partecipare all’evento interessato.

Se il Green pass non è in regola, sullo schermo del dispositivo apparirà una X rossa con la scritta “Certificato non valido”. La persona interessata non potrà dunque partecipare alle attività che lo prevedono.

“L’app – assicurano dal Ministero – non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore”.

Scarica l’app gratuita “VerificaC19” dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.