Un malore lo colpisce mentre va in bici: muore a 62 anni ex Vigile del fuoco

GROSSETO – Aggiornamento ore 20.05: Si chiamava Marino Giannini ed era un Vigile del fuoco in pensione l’uomo morto questa mattina mentre si trovava in bici.

News ore 18.50: Un ciclista di 62 anni di Grosseto si è sentito male sulla pista ciclabile in via Arcidosso ed è morto poco dopo all’ospedale a cause di un malore.

Il tragico episodio è accaduto questa mattina. L’uomo si è accasciato a terra all’improvviso, colpito da un malore improvviso mentre era in sella alla sua bicicletta, .

Immediato il primo soccorso da parte delle persone che si trovavano nelle sue vicinanze e che hanno assistito alla scena.

Da lì è partita subito la chiamata al 118 che è intervenuta con un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo senza successo.

Il 62enne è stato trasportato al Pronto soccorso del Misericordia in gravissime condizioni dove è deceduto poco dopo il ricovero.