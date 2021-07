Superbonus 110%: Ance attiva il sito per avere informazioni

GROSSETO – Sta continuando l’attività di informazione dell’ANCE Grosseto in merito all’applicazione ed all’agevolazione fiscale dei bonus edilizi tra cui il Superbonus 110%. In merito è operativo quantobonus110.ance.it un nuovo strumento interattivo messo a punto dall’Associazione nazionale costruttori per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo del Superbonus 110%, valutando accessibilità e sostenibilità degli interventi.

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini riceveranno, infatti, informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi, a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del credito e ciò che serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà aiutare anche le aziende di costruzione, gli amministratori di condomino ed i professionisti ad effettuare veloci analisi di fattibilità dei lavori.

Si tratta di uno strumento facile da usare e che offre una panoramica sotto il

profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi nella scelta degli interventi da avviare.

Gli interessati potranno accedere gratuitamente a quantobonus110.ance.it anche tramite il sito dell’ANCE Grosseto www.ancegrosseto.it cliccando nel riquadro Superbonus 110%.