L’almanacco del Giunco: il 29 luglio Bresci uccide Umberto I e l’Italia abolisce la leva obbligatoria

GROSSETO – Giovedì 29 luglio, santi Marta, Maria e Lazzaro, Giornata internazionale contro i test nucleari, il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.39. Accadeva oggi:

238 – Gordiano III diviene imperatore romano.

563 – Verona si ribella ai soldati bizantini, rivolta che viene repressa con la forza.

1014 – Battaglia di Kleidion: Basilio II non solo infligge una sconfitta decisiva all’esercito bulgaro, ma il suo successivo trattamento selvaggio dei 15mila prigionieri, si narra abbia causato la morte per shock dello zar Samuele di Bulgaria.

1567 – Giacomo VI viene incoronato a Stirling.

1588 – Battaglia di Gravelines: L’Armata spagnola giunge nella Manica.

1693 – Battaglia di Landen.

1793 – John Graves Simcoe decide di costruire un forte e un insediamento a Toronto.

1830 – a Parigi la Rivoluzione di luglio costringe all’esilio Carlo X, sostituito con Luigi Filippo.

1848 – Grande carestia irlandese: Rivolta di Tipperary – A Tipperary, una fallita rivolta nazionalista contro il dominio britannico viene soffocata dalla polizia.

1851 – Annibale De Gasparis scopre l’asteroide 15 Eunomia.

1858 – Stati Uniti e Giappone firmano il Trattato Harris.

1864 – Guerra di secessione americana: La spia confederata Belle Boyd viene arrestata dalle truppe unioniste e detenuta nell’Old Capitol Prison di Washington.

1883 – Nasce a Dovia di Predappio Benito Mussolini.

1900 – L’anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d’Italia.

1932 – Grande depressione: A Washington, le truppe statunitensi disperdono gli ultimi veterani della Prima guerra mondiale della Bonus Army.

1947 – Dopo essere stato spento il 9 novembre 1946 per una revisione, L’Eniac, il primo calcolatore elettronico digitale general purpose, viene riacceso. Continuerà le sue operazioni fino al 2 ottobre 1955.

1948 – Si apre a Londra la XIV Olimpiade.

1950 – Guerra di Corea: si conclude il massacro di No Gun Ri dove tra i 163 e i 400 civili sudcoreani vengono uccisi dagli attacchi aerei statunitensi.

1957 – Viene istituita l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

1958 – Il Congresso degli Stati Uniti crea la National Aeronautics and Space Administration (Nasa).

1965 – Guerra del Vietnam: I primi 4mila paracadutisti della 101ª Divisione aviotrasportata arrivano in Vietnam, atterrando nella Baia di Cam Ranh.

1967 – Guerra del Vietnam: Al largo della costa del Vietnam del Nord, nel Golfo del Tonchino, Il fuoco devasta la USS Forrestal, Nel peggior disastro navale statunitense dalla Seconda guerra mondiale (134 marinai americani restano uccisi, 62 feriti, 21 aerei vengono distrutti e altri 42 danneggiati).

1968

– Si diffonde il testo dell’enciclica “Humanae Vitae” di Papa Paolo VI, in cui si ribadisce il rifiuto cattolico dell’aborto, dei metodi contraccettivi non naturali, della sterilizzazione anche temporanea, dell’eutanasia;

– Erutta il vulcano Arenal, in Costa Rica.

1975 – Nigeria il generale Murtala Mohammed prende il potere con un colpo di Stato.

1976

– Italia: con la nomina a Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tina Anselmi è la prima donna ad entrare nel governo;

– A New York, il Figlio di Sam estrae una pistola da un sacchetto di carta, uccidendo una persona e ferendone un’altra, nel primo di una serie di attacchi che terrorizzano la città per tutto l’anno seguente.

1981 – Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles.

1983 – Attentato a Rocco Chinnici, un magistrato italiano, vittima di mafia.

1993 – La Corte Suprema israeliana assolve la guardia di un campo di sterminio nazista John Demjanjuk da tutte le accuse.

2004 – Dopo 143 anni di coscrizione, l’Italia abolisce la leva obbligatoria. L’ultimo giorno di naja sarà il 30 giugno 2005.

2008 – Radovan Karadžić è stato estradato all’Aja per essere giudicato dal Tribunale Penale Internazionale per i Crimini nella Ex-Jugoslavia (Tpi) su 11 capi d’accusa.

2015 – Microsoft rilascia la versione ufficiale di Windows 10.

Fonte: il.wikipwdia.org