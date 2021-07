GROSSETO – Un abbraccio musicale alla sua Maremma, lungo due ore si potrebbe definire il riassunto del concerto di Erminio Sinni allo stadio di baseball “Jannella” ieri sera.

Dopo il grande successo televisivo a The Voice Senior e reduce da un importante riconoscimento al Ischia Global Film & Music Festival un paio di settimane fa, il cantautore è tornato a “casa” per accendere l’estate grossetana e ringraziare i maremmani per il sostegno e l’affetto che gli hanno sempre dimostrato.

Con i suoi musicisti Gianluca Capitano (batteria), Alberto Lombardi (chitarra), Paolo Grillo (contrabbasso) e Marcello Sirignano (violino) ha incantato il pubblico spaziando tra i suoi più grandi successi: da “E tu davanti a me” al suo nuovissimo singolo “La terrazza”.

Quest’ultimo, tra l’altro, dopo cinque giorni dall’uscita su YouTube, ha già superato le 110mila visualizzazioni e promette di diventare un vero successo.

Insomma, in Maremma Erminio Sinni da sempre è seguito e apprezzato e anche ieri sera è riuscito a emozionare con la sua voce e i suoi testi il pubblico grossetano.

Il concerto è stato promosso dal Lux lounge bar in coorganizzazione e con il patrocinio del Comune di Grosseto.