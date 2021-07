Incendio in una casa: in quattro si rifugiano in bagno. Salvati dai Vigili con la scala

PORTO SANTO STEFANO – Si sono rifugiati in bagno per sfuggire alle fiamme e al fumo acre che si stava sprigionando nell’incendio che stava bruciando un appartamento a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario.

Le fiamme si sono sviluppate alle 5.30 di questa mattina in un appartamento al primo piano in località Pozzarello, in via Colombo.

I quattro abitanti della casa, un uomo e tre donne, si sono dovuti rifugiare in bagno per sfuggire al denso fumo sprigionatosi dall’incendio e sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco con una scala, per essere poi affidati ai sanitari del 118.

Nessuno di loro, dopo gli accertamenti del caso, ha avuto bisogno di cure. A causa del parziale distacco di una parte di intonaco è stato inibito l’utilizzo di una stanza che si trova direttamente sopra a quella coinvolta dall’incendio, mentre tutto il resto dell’abitazione è rimasto agibile.