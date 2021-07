Il podcast del 29 luglio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 29 luglio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 29 luglio 2021

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi).

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 15 nuovi casi. In totale ad oggi le persone positive in carico alla Asl in Maremma sono 290. Ieri erano 277.

All'ospedale situazione stabile per i ricoveri: ci sono 12 persone nel reparto Covid e una in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 103mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 134 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.960.000 dosi.

La cronaca. Attimi di paura a Pozzarello nel comune di Monte Argentario dove questa mattina è andata a fuoco un'abitazione. Al momento dell'incendio si trovavano in casa quattro persone che si sono rifugiate in bagno per sfuggire al fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure.

Voltiamo pagina e parliamo di musica. Ieri sera allo stadio Jannella spazio allo spettacolo con il concerto di Erminio Sinni. Il cantautore maremmano, vincitore della prima storica edizione di The Voice Senior. Sentiamo le sue parole nell'intervista che abbiamo realizzato ieri sera.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra