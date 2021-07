Il Pitigliano del presidente Tenci si rinnova: nuovi dirigenti e logo inedito

PITIGLIANO – Nuovo organigramma per l’Usd Aurora Pitigliano. Il presidente in carica Tullio Tenci sarà affiancato da un nuovo staff operativo composto da quattordici dirigenti. Tra i volti nuovi Roberto Ragnini (vice presidente), Giancarlo Carletti (segretario), Pietro Moroni (responsabile marketing e comunicazione) e Giorgio Buoni (dirigente).

Confermati il tesoriere Davide Falsetti, Mario Biondi (responsabile area tecnica e stadio), Mario Pelosi (team manager prima squadra), Alessandro Mori (responsabile eventi) e i dirigenti Eldo Formiconi e Francesco Guazzini. Alessio Ercolani torna all’Aurora per ricoprire l’incarico di direttore sportivo.

Maria Letizia Romani sarà la responsabile del settore giovanile e scuola calcio, coadiuvata dalle dirigenti Rossana Piccini e Vania Ronca.

L’Aurora Pitigliano ha anche presentato il nuovo logo: rispetto al passato viene mantenuta la sagoma, così come i colori giallo e blu; cambiano il font e il pittogramma che rappresenta, in forma più moderna ed essenziale, la simbologia dello stemma della Città di Pitigliano, ossia la torre campanaria circondata da due leoni.