GROSSETO – Sole, cielo sereno, temperature calde ma non torride, vento in diminuzione: questa la situazione in Maremma prevista per giovedì 29 luglio.

Nel capoluogo attesa una leggera diminuzione delle minime notturne, che dovrebbero avvicinarsi ai 20 gradi. Massime sempre attorno ai 34 gradi.

Vento debole, con raffiche non superiori ai 10 chilometri orari, e cielo sereno. Sempre alta l’umidità, con quote percentuali del 90% nelle ore notturne.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui